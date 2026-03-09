Ausblick: YY A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

YY A wird am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,240 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll YY A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 565,0 Millionen USD im Vergleich zu 547,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,15 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -2,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 2,11 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at