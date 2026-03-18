Ausblick: Zabka Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zabka Group Registered präsentiert in der am 19.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,330 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,250 PLN je Aktie erzielt worden.

Zabka Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,04 Milliarden PLN abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,965 PLN aus, während im Fiskalvorjahr 0,620 PLN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 27,16 Milliarden PLN in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 23,80 Milliarden PLN.

Redaktion finanzen.at