Zaggle Prepaid Ocean Services Aktie
WKN DE: A40BLR / ISIN: INE07K301024
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Zaggle Prepaid Ocean Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zaggle Prepaid Ocean Services wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,93 INR je Aktie gegenüber 2,32 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,68 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 37,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,15 INR, gegenüber 6,99 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 18,55 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,44 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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