Zaggle Prepaid Ocean Services Aktie

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WKN DE: A40BLR / ISIN: INE07K301024

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Zaggle Prepaid Ocean Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zaggle Prepaid Ocean Services wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,30 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 39,83 Prozent auf 4,64 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,70 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,28 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 26,18 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 19,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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