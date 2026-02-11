Ausblick: Zaggle Prepaid Ocean Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zaggle Prepaid Ocean Services wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,89 INR je Aktie gegenüber 1,61 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 48,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,01 Milliarden INR gegenüber 3,37 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,85 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,99 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,17 Milliarden INR, gegenüber 9,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at