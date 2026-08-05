Zai Lab Aktie
WKN DE: A3DJSH / ISIN: KYG9887T1168
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Zai Lab mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zai Lab lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,545 HKD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,310 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.
Zai Lab soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 811,4 Millionen HKD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 858,3 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,669 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,250 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,59 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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