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WKN DE: A3DJSH / ISIN: KYG9887T1168

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Zai Lab präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zai Lab wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,452 HKD. Dies würde einen Verlust von 96,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Zai Lab -0,230 HKD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 850,0 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 908,0 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,759 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,250 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,30 Milliarden HKD, gegenüber 3,59 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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