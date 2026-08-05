Ausblick: Zai Lab stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zai Lab wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,679 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 69,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Zai Lab nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 103,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,146 USD, gegenüber -1,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 441,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 461,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at