Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Ausblick auf Zahlen
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Zalando gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zalando wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,167 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zalando noch 0,060 EUR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,16 Milliarden EUR gegenüber 3,02 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,43 EUR im Vergleich zu 0,830 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 13,84 Milliarden EUR, gegenüber 12,35 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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