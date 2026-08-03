Ausblick: Zalando gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bei Zalando stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Zalando wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zalando im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,505 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,370 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,40 Prozent auf 3,47 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando noch 2,84 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 EUR, gegenüber 0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 13,98 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,35 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at