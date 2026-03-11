Ausblick: Zalando SE Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zalando SE Un wird am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,375 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zalando SE Un in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD im Vergleich zu 3,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,742 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,520 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 14,41 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,44 Milliarden USD waren.

