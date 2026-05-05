Zalando Aktie
WKN DE: ZAL1AD / ISIN: US98887L1052
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Zalando SE Un stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zalando SE Un lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zalando SE Un die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,050 USD je Aktie gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zalando SE Un in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,48 Milliarden USD im Vergleich zu 2,55 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,901 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,28 Milliarden USD, gegenüber 13,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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