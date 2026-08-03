Ausblick: Zalando SE Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zalando SE Un wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,288 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 23,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,97 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,21 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,861 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 16,02 Milliarden USD, gegenüber 13,93 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at