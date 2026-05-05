Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Kennzahlen im Blick 05.05.2026 07:10:07

Ausblick: Zalando vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Zalando vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zalando legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Zalando veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,086 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 115,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zalando in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,99 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,42 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,53 EUR, gegenüber 0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 14,02 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,35 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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