Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Kennzahlen im Blick
|
05.05.2026 07:10:07
Ausblick: Zalando vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Zalando veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,086 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 115,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zalando in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,99 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,42 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,53 EUR, gegenüber 0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 14,02 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,35 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalando
|
04.05.26
|Persönliche Botschaften der Belegschaft für Zalando-Vorstand (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
03.05.26
|Ramelow: Zalando-Standort in Erfurt nicht aufgeben - Treffen in Berlin (dpa-AFX)
|
29.04.26
|DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
29.04.26
|EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
29.04.26
|EQS-AFR: Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
28.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)