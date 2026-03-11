Zalando Aktie

Bilanz steht ins Haus 11.03.2026 18:25:00

Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zalando gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

Zalando wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,643 EUR gegenüber 0,460 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,03 Prozent auf 4,09 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,26 EUR, gegenüber 0,970 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 12,33 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,57 Milliarden EUR generiert worden waren.

