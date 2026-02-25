Ausblick: Zalaris ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zalaris ASA lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zalaris ASA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,10 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zalaris ASA 0,620 NOK je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 364,9 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 393,6 Millionen NOK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,63 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 1,56 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,35 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at