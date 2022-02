Ausblick: Zalaris ASA legt Quartalsergebnis vor

Zalaris ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,140 NOK gegenüber 0,450 NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 199,8 Millionen NOK – ein Minus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalaris ASA 203,5 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,790 NOK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,241 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 773,6 Millionen NOK, gegenüber 792,3 Millionen NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at