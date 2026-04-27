Zalaris ASA Aktie

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WKN DE: A116WU / ISIN: NO0010708910

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Zalaris ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zalaris ASA wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,40 NOK gegenüber 1,49 NOK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Zalaris ASA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 397,9 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 370,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 7,48 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,60 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,79 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden NOK, gegenüber 1,50 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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