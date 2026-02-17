Ausblick: Zaptec AS Registered legt Quartalsergebnis vor

Zaptec AS Registered stellt am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,199 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zaptec AS Registered 0,190 NOK je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 395,0 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 20,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 326,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,603 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,040 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,50 Milliarden NOK, gegenüber 1,27 Milliarden NOK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at