Zaptec AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QEA9 / ISIN: NO0010713936
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Zaptec AS Registered legt Quartalsergebnis vor
Zaptec AS Registered stellt am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,199 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zaptec AS Registered 0,190 NOK je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 395,0 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 20,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 326,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,603 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,040 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,50 Milliarden NOK, gegenüber 1,27 Milliarden NOK im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
