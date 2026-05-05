Ausblick: Zaptec AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zaptec AS Registered präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,267 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zaptec AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 NOK in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,33 Prozent auf 420,8 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 346,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 NOK, gegenüber 0,620 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,82 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at