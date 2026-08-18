Zaptec AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QEA9 / ISIN: NO0010713936

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Zaptec AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zaptec AS Registered äußert sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,468 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zaptec AS Registered 0,300 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 479,2 Millionen NOK – ein Plus von 24,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zaptec AS Registered 383,4 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,65 NOK je Aktie, gegenüber 0,620 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,93 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 1,53 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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