Zaptec AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QEA9 / ISIN: NO0010713936
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Zaptec AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zaptec AS Registered wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,194 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zaptec AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,330 NOK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 370,8 Millionen NOK – ein Plus von 23,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zaptec AS Registered 299,1 Millionen NOK erwirtschaften konnte.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,932 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,040 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,53 Milliarden NOK, gegenüber 1,27 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zaptec AS Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Zaptec AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Zaptec AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: Zaptec AS Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Erste Schätzungen: Zaptec AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Zaptec AS Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Zaptec AS Registered Shs
|2,44
|-2,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.