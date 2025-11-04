Zaptec AS Registered Shs Aktie

WKN DE: A2QEA9 / ISIN: NO0010713936

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Zaptec AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zaptec AS Registered wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,194 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zaptec AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,330 NOK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 370,8 Millionen NOK – ein Plus von 23,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zaptec AS Registered 299,1 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,932 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,040 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,53 Milliarden NOK, gegenüber 1,27 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

