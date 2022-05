Ausblick: Zealand Pharma A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zealand Pharma A-S lädt am 12.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,625 DKK gegenüber -5,780 DKK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Zealand Pharma A-S nach den Prognosen von 2 Analysten 52,4 Millionen DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,8 Millionen DKK umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -25,345 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -23,775 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 267,6 Millionen DKK aus im Gegensatz zu 292,6 Millionen DKK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at