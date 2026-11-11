Zealand Pharma A-S Aktie

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WKN DE: A0YJW7 / ISIN: DK0060257814

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Zealand Pharma A-S präsentiert Quartalsergebnisse

Zealand Pharma A-S stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -10,394 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 80,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -5,750 DKK je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 82,21 Prozent auf 8,8 Millionen DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,6 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 26,55 DKK je Aktie, gegenüber 91,56 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 4,73 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 9,21 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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