Ausblick: Zealand Pharma A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zealand Pharma A-S stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -8,853 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -4,750 DKK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Zealand Pharma A-S 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,2 Millionen DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 125,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zealand Pharma A-S 8,1 Millionen DKK umsetzen können.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,96 DKK, gegenüber 91,56 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 4,37 Milliarden DKK im Vergleich zu 9,21 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at