Ausblick: Zealand Pharma A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zealand Pharma A-S veröffentlicht am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -8,017 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,120 DKK je Aktie erzielt worden.

Zealand Pharma A-S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 124,4 Millionen DKK abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1273,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,1 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 90,66 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -16,240 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,23 Milliarden DKK aus, im Gegensatz zu 62,7 Millionen DKK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at