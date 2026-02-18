Zealand Pharma A-S Aktie
WKN DE: A0YJW7 / ISIN: DK0060257814
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Zealand Pharma A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zealand Pharma A-S veröffentlicht am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -8,017 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,120 DKK je Aktie erzielt worden.
Zealand Pharma A-S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 124,4 Millionen DKK abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1273,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,1 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 90,66 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -16,240 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,23 Milliarden DKK aus, im Gegensatz zu 62,7 Millionen DKK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zealand Pharma A-S
|
18.02.26
|Ausblick: Zealand Pharma A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Zealand Pharma A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Zealand Pharma A-S
Aktien in diesem Artikel
|Zealand Pharma A-S
|50,48
|-4,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.