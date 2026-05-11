Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Zebra Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zebra Technologies wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,25 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,21 Prozent erhöht. Damals waren 2,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 13,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,82 USD, gegenüber 8,18 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 5,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,44 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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