Ausblick: Zebra Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zebra Technologies wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 4,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,51 Prozent auf 1,47 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,83 USD, gegenüber 10,18 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 5,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,97 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

