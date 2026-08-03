Ausblick: Zebra Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zebra Technologies öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,36 USD je Aktie gegenüber 2,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 14,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,50 Milliarden USD gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,57 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,18 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,07 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at