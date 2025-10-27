Ausblick: Zedge B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zedge B wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zedge B ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 6,7 Millionen USD – ein Minus von 11,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zedge B 7,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie, gegenüber -0,650 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 28,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 30,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at