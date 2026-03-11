Ausblick: Zedge B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zedge B wird am 12.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zedge B -0,120 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 11,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 7,8 Millionen USD gegenüber 7,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,170 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 29,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at