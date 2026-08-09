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WKN: 946243 / ISIN: INE256A01028

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Zee Entertainment Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zee Entertainment Enterprises wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,30 INR. Dies würde einer Verringerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zee Entertainment Enterprises 1,50 INR je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Zee Entertainment Enterprises nach den Prognosen von 4 Analysten 19,29 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,25 Milliarden INR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,27 INR je Aktie, gegenüber 2,82 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 83,77 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 80,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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