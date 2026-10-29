Zee Entertainment Enterprises Aktie
WKN: 946243 / ISIN: INE256A01028
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Zee Entertainment Enterprises stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zee Entertainment Enterprises lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,700 INR je Aktie gegenüber 0,790 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,55 Prozent auf 21,57 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,58 INR, wohingegen im Vorjahr noch 2,82 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 84,81 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 80,99 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
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