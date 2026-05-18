Ausblick: Zee Entertainment Enterprises stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zee Entertainment Enterprises lädt am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Zee Entertainment Enterprises für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Zee Entertainment Enterprises 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,90 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zee Entertainment Enterprises 21,84 Milliarden INR umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,13 INR, gegenüber 7,08 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 81,53 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 82,94 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at