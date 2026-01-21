Zee Entertainment Enterprises Aktie

Zee Entertainment Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 946243 / ISIN: INE256A01028

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Zee Entertainment Enterprises zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zee Entertainment Enterprises wird am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,70 INR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 1,70 INR ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 15,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,83 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,79 Milliarden INR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,52 INR je Aktie, gegenüber 7,08 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 82,82 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 82,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

