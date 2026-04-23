Zensar Technologies Aktie

Zensar Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5RH / ISIN: INE520A01027

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Zensar Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zensar Technologies gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zensar Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,43 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,77 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,65 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,43 INR, gegenüber 28,65 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 57,14 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 52,81 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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