Ausblick: Zensar Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zensar Technologies äußert sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten schätzen, dass Zensar Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,99 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,26 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,35 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 32,17 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,65 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 57,44 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 52,81 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at