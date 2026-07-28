Ausblick: Zensar Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zensar Technologies präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zensar Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,80 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,01 INR je Aktie gewesen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,02 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,85 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 34,78 INR im Vergleich zu 34,12 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 62,17 Milliarden INR, gegenüber 56,87 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at