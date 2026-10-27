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WKN DE: A2N5RH / ISIN: INE520A01027

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Zensar Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zensar Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 8,17 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,02 INR je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,21 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,56 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 33,91 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 34,12 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 62,45 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 56,87 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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