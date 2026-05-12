Ausblick: ZEON stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ZEON wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 17,61 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 42,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 30,69 JPY je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,55 Prozent auf 95,17 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 105,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 155,80 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 127,43 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 410,00 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 420,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at