WKN: 863859 / ISIN: JP3725400000

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: ZEON zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ZEON präsentiert in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 20,58 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 38,27 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 104,40 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 146,38 JPY je Aktie, gegenüber 127,43 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 416,13 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 420,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

