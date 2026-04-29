Zeta Global a Aktie
WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Zeta Global A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zeta Global A präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,111 USD je Aktie gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 370,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 264,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,924 USD im Vergleich zu -0,140 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,76 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-
|
29.04.26
|Ausblick: Zeta Global A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.03.26
|KI-Boom treibt neben der NVIDIA-Aktie auch kleinere Player: Zeta Global im Überblick (finanzen.at)
|
23.02.26
|Ausblick: Zeta Global A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Zeta Global A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-
|15,92
|4,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.