Ausblick: Zeta Global A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zeta Global A präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,111 USD je Aktie gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 370,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 264,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,924 USD im Vergleich zu -0,140 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,76 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at