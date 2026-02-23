Zeta Global a Aktie

Zeta Global a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Zeta Global A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zeta Global A lädt am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,231 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zeta Global A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 379,3 Millionen USD – ein Plus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zeta Global A 314,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,657 USD, gegenüber -0,380 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 1,29 Milliarden USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

