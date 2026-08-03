Ausblick: Zeta Global A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zeta Global A lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,199 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zeta Global A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 420,6 Millionen USD im Vergleich zu 308,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,959 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,140 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,79 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at