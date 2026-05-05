Zevia PBC Registered a Aktie
WKN DE: A3CWB0 / ISIN: US98955K1043
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Zevia PBC Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zevia PBC Registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,043 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,73 Prozent auf 41,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zevia PBC Registered A noch 38,0 Millionen USD umgesetzt.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,091 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 170,8 Millionen USD, gegenüber 161,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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