Ausblick: Zevia PBC Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zevia PBC Registered A präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zevia PBC Registered A noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 39,5 Millionen USD – ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zevia PBC Registered A 36,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,154 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 162,0 Millionen USD, gegenüber 155,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

