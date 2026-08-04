Zevia PBC Registered a Aktie

Zevia PBC Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWB0 / ISIN: US98955K1043

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Zevia PBC Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zevia PBC Registered A wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,030 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zevia PBC Registered A noch -0,010 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 44,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 44,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,133 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 173,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 161,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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