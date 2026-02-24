Ausblick: Zevia PBC Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zevia PBC Registered A präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zevia PBC Registered A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 40,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,135 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 163,4 Millionen USD, gegenüber 155,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

