Zevia PBC Registered a Aktie
WKN DE: A3CWB0 / ISIN: US98955K1043
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Zevia PBC Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zevia PBC Registered A präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zevia PBC Registered A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 40,2 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,135 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 163,4 Millionen USD, gegenüber 155,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zevia PBC Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Zevia PBC Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Zevia PBC Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Zevia PBC Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Zevia PBC Registered Shs -A-
|1,56
|-6,02%