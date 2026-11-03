Zevia PBC Registered a Aktie
WKN DE: A3CWB0 / ISIN: US98955K1043
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Zevia PBC Registered A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Zevia PBC Registered A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 44,8 Millionen USD gegenüber 40,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,142 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 174,2 Millionen USD, gegenüber 161,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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