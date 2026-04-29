Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie
WKN: 812890 / ISIN: CNE000001F21
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,11 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,480 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,74 Prozent auf 2,19 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical noch 2,33 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,29 CNY im Vergleich zu 4,93 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 9,78 Milliarden CNY, gegenüber 10,72 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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